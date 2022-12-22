По правилам благоустройства города ежедневный осмотр и очистка кровель, карнизов, балконов, лоджий, козырьков, водосточных труб и других элементов является обязанностью собственников зданий или управляющих организаций.

Владимирцев предупреждают об опасности обрушения крыш из-за наледи и снега. Мэрия Владимира напомнила владельцам зданий о необходимости своевременно убирать их.По правилам благоустройства города ежедневный осмотр и очистка кровель, карнизов, балконов, лоджий, козырьков, водосточных труб и других элементов является обязанностью собственников зданий или управляющих организаций. Нарушение влечёт штраф от 800 до 200 тысяч рублей.«Несвоевременное проведение таких работ может привести к трагедии. Если вы заметили образовавшиеся сосульки на крышах зданий, то необходимо обращаться в управляющие компании для принятия мер по их ликвидации. Уборка должна производиться с соблюдением техники безопасности», - подчеркнули в горадминистрации.При происшествиях единый номер вызова экстренных служб остаётся прежним - 112.