Мэрия Владимира назвала места, где запрещена зимняя рыбалка
Мэрия Владимира напоминает о местах,...
Мэрия Владимира назвала места, где запрещена зимняя рыбалка
Мэрия Владимира напоминает о местах, где запрещен массовый отдых на льду и подлёдный лов рыбы:
1. на реке Клязьме:
- в местах водозабора филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ), МУП «Владимирводоканал»;
- в местах сброса воды филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в реку Клязьму;
- в месте впадения реки Рпень в Клязьму;
- на водозаборе в районе микрорайона Оргтруд.
2. в районе расположения сифонов водозабора у плотины водохранилища Содышка.
Эти участки отмечены запрещающими знаками и аншлагами, информирует пресс-служба горадминистрации.
Традиционными местами любителей зимней рыбалки на территории города Владимира являются водохранилище Содышка (западнее ГТС), река Клязьма (в районе ж/д вокзала), водоем Семязино.
Управление гражданской защиты города настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности на водных объектах и напоминает: лед становится прочным лишь после 2-3 недель непрерывных интенсивных морозов.
Фото: vladimir-city.ru/