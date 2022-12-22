Мэрия Владимира назвала места, где запрещена зимняя рыбалка Мэрия Владимира напоминает о местах,...

Мэрия Владимира назвала места, где запрещена зимняя рыбалкаМэрия Владимира напоминает о местах, где запрещен массовый отдых на льду и подлёдный лов рыбы:1. на реке Клязьме:- в местах водозабора филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ), МУП «Владимирводоканал»;- в местах сброса воды филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в реку Клязьму;- в месте впадения реки Рпень в Клязьму;- на водозаборе в районе микрорайона Оргтруд.2. в районе расположения сифонов водозабора у плотины водохранилища Содышка.Эти участки отмечены запрещающими знаками и аншлагами, информирует пресс-служба горадминистрации.Традиционными местами любителей зимней рыбалки на территории города Владимира являются водохранилище Содышка (западнее ГТС), река Клязьма (в районе ж/д вокзала), водоем Семязино.Управление гражданской защиты города настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности на водных объектах и напоминает: лед становится прочным лишь после 2-3 недель непрерывных интенсивных морозов.Фото: vladimir-city.ru/