Погибших и пострадавших нет. Дознаватель устанавливает причину происшествия.

Во Владимирской области на трассе сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-службу регионального ГУ МЧС.В 14-25 в ведомство поступило сообщение о возгорании автомобиля у деревни Новый Быт. На место выехали две пожарные машины и 7 спасателей.Площади пламени составила 12 квадратных метров. На момент возгорания пассажиров в салоне не было. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель устанавливает причину происшествия.