23 декабря 2022 года проходит народный праздник День Мины и церковный день памяти мученика Мины...

23 декабря 2022 года проходит народный праздник День Мины и церковный день памяти мученика Мины Красноречивого. В старину произносили заговоры или молили святого об избавлении от духа Полуночницы. Такой дух мешает спать, наводит бессонницу, пугает по ночам, насылает ночные кошмары, из-за которых человек часто просыпается, боится засыпать.Что можно делать 23 декабря 2022 года:1. Рукоделие в этот день принесет женщинам удачу.2. В этот день традиционно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.Что нельзя делать 23 декабря 2022 года:1. Нельзя готовить выпечку свободным девушкам, невестам, вдовам и старым девам2. Нельзя обманывать, лгать и преувеличивать, даже если вы хотите сделать это во благо.3. Нельзя пить из чужой посуды — злые духи оморочат человека, наведут на него обманное марево, так что он не будет различать где добро, а где зло, начнёт делать плохие поступки и искренне будет считать, что они хорошие.Народные приметы на 23 декабря 2022 года:Ясное небо без облаков — к похолоданию.Луна красноватого цвета — к ветру.Ветер разносит сухой снег — лето будет засушливым.Сороки стараются быть ближе к домам — предвещают вьюгу.Юго-западный ветер — предстоит потепление.Ночью чистое небо и яркие звёзды — грянет мороз.Фото www.pxfuel.com