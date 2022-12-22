23 декабря 2022 года проходит народный праздник День Мины и церковный день памяти мученика Мины...
23 декабря 2022 года проходит народный праздник День Мины и церковный день памяти мученика Мины Красноречивого. В старину произносили заговоры или молили святого об избавлении от духа Полуночницы. Такой дух мешает спать, наводит бессонницу, пугает по ночам, насылает ночные кошмары, из-за которых человек часто просыпается, боится засыпать.
Что можно делать 23 декабря 2022 года:
1. Рукоделие в этот день принесет женщинам удачу.
2. В этот день традиционно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.
Что нельзя делать 23 декабря 2022 года:
1. Нельзя готовить выпечку свободным девушкам, невестам, вдовам и старым девам
2. Нельзя обманывать, лгать и преувеличивать, даже если вы хотите сделать это во благо.
3. Нельзя пить из чужой посуды — злые духи оморочат человека, наведут на него обманное марево, так что он не будет различать где добро, а где зло, начнёт делать плохие поступки и искренне будет считать, что они хорошие.
Народные приметы на 23 декабря 2022 года:
Ясное небо без облаков — к похолоданию.
Луна красноватого цвета — к ветру.
Ветер разносит сухой снег — лето будет засушливым.
Сороки стараются быть ближе к домам — предвещают вьюгу.
Юго-западный ветер — предстоит потепление.
Ночью чистое небо и яркие звёзды — грянет мороз.
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