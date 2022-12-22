Анастасия Волочкова со скоростью света пытается устроить свою личную жизнь, ведь время уходит. Но не все так просто.

Анастасия Волочкова со скоростью света пытается устроить свою личную жизнь, ведь время уходит. Но не все так просто.Недавно 46-летняя балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам своего нового ухажера. Возлюбленного зовут Дмитрий, и он, по ее словам, самый лучший Дед Мороз. Балерина уже осыпала своего хахаля кучей комплиментов и заявила, что помолвлена с ним. Как быстро звезда окунается в новые отношения, давно всем известно, но также все знают, что долго мужчины у Волочковой не задерживаются. Анастасия Волочкова уже сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж за Дмитрия, и свадьбу они сыграют не где попало, а в Лапландии.Напомним, Анастасия Волочкова уже была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочь Ариадну. Сейчас девушке 17 лет, и она живет с отцом и его новой супругой Еленой Николаевой. После развода со Вдовиным Волочкова встречалась с Сулейманом Керимовым и множеством других влиятельных мужчин.Колдун из Санкт-Петербурга Сергей Полушкин считает, что Анастасии Волочковой не стоит торопиться, хоть возраст уже и поджимает. Ведь на Волочковой лежит родовое проклятие.Все началось, когда родители Анастасии Волочковой развелись. Мать балерины пыталась построить отношения с другим мужчиной, но не срослось. И тогда она стала своими неудачами давить на дочь, слишком опекая ее.Отец Волочковой после развода с ее матерью попал в беду. Новая жена избивала его, в результате мужчину пришлось определить в дом для престарелых, чтобы спасти.Колдун считает, что Волочкова могла бы построить семью с Дмитрием, но после искреннего обращения к богу."Тут нужны долгие молитвы и, возможно, Волочковой стоит какое-то время прожить в монастыре", – отметил колдун.