Галина Ненашева поставила Аллу Пугачеву на место.

Галина Ненашева поставила Аллу Пугачеву на место.Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева долгое время старалась не комментировать политические события. Лишь ее супруг Максим Галкин* вовремя сообразил, что на чужбине можно больше заработать, критикуя Россию, нежели показывая пародии. Так и превратился талантливый юморист в бездарного политолога. Но дурной пример, как известно, заразителен.После того, как шоумена внесли в реестр иностранных агентов, Народная артистка СССР закатила истерику против Минюста РФ. Певица собрала вещи и, видимо, окончательно уехала в Израиль. Сейчас она нянчиться с детьми и посещает модные мероприятия, пока Максим Галкин* зарабатывает семье на хлеб.И ладно бы Алла Пугачева ограничилась одним демаршем против органа власти. Критиковать чиновников в демократическом государстве не запрещено. Так ведь нет, народная артистка захотела проехаться по тому самому народу, за счет которого стала звездой.Опубликовав снимок с новой родины, беглянка оскорбительно высказалась о россиянах, назвав их тварями, лицемерами и лжецами. Разумеется, за хамство ее отхлестали даже коллеги по сцене.Так, Заслуженная артистка России Галина Ненашева публично поставила жену Максима Галкина* на место. 81-летняя певица призналась, что разочаровалась в исполнительнице хита "Арлекино"."Ты служишь народу, он тебя принял, значит, служи до последнего", – потребовала Галина Ненашева.Она подчеркнула, что Алла Пугачева не имела права вести себя подобным образом. По словам певицы, ее коллега должна была дорожить любовью публики. Ее слова приводит .