Галина Ненашева поставила Аллу Пугачеву на место.
Галина Ненашева поставила Аллу Пугачеву на место.
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева долгое время старалась не комментировать политические события. Лишь ее супруг Максим Галкин* вовремя сообразил, что на чужбине можно больше заработать, критикуя Россию, нежели показывая пародии. Так и превратился талантливый юморист в бездарного политолога. Но дурной пример, как известно, заразителен.
После того, как шоумена внесли в реестр иностранных агентов, Народная артистка СССР закатила истерику против Минюста РФ. Певица собрала вещи и, видимо, окончательно уехала в Израиль. Сейчас она нянчиться с детьми и посещает модные мероприятия, пока Максим Галкин* зарабатывает семье на хлеб.
И ладно бы Алла Пугачева ограничилась одним демаршем против органа власти. Критиковать чиновников в демократическом государстве не запрещено. Так ведь нет, народная артистка захотела проехаться по тому самому народу, за счет которого стала звездой.
Опубликовав снимок с новой родины, беглянка оскорбительно высказалась о россиянах, назвав их тварями, лицемерами и лжецами. Разумеется, за хамство ее отхлестали даже коллеги по сцене.
Так, Заслуженная артистка России Галина Ненашева публично поставила жену Максима Галкина* на место. 81-летняя певица призналась, что разочаровалась в исполнительнице хита "Арлекино".
"Ты служишь народу, он тебя принял, значит, служи до последнего", – потребовала Галина Ненашева.
Она подчеркнула, что Алла Пугачева не имела права вести себя подобным образом. По словам певицы, ее коллега должна была дорожить любовью публики. Ее слова приводит .