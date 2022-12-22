Во Владимирской области и днем, и ночью температура будет держаться около нуля градусов По...

Во Владимирской области и днем, и ночью температура будет держаться около нуля градусовПо сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег, переходящий в ледяной дождь.Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер южный, 5-13 м/с.Температура воздуха во Владимире в течение суток около 0 ...+1 градус.23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.Фото: pxfuel.com/