Вечером 21 декабря пьяный житель Сестрорецка под Петербургом взял в заложники собственную мать. 43-летний мужчина запер квартиру и стал угрожать оружием собственной 63-летней матери. Крики ..

Вечером 21 декабря пьяный житель Сестрорецка под Петербургом взял в заложники собственную мать. 43-летний мужчина запер квартиру и стал угрожать оружием собственной 63-летней матери. Крики пенсионерки услышала соседка, она и вызвала полицию.Как оказалось, у злоумышленника целая коллекция огнестрельного оружия. По данным интернет-издания , правоохранители уговорили мужчину сдаться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.