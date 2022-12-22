В деревне Чкалово городского округа Люберцы полицейские поймали молодого человека, при котором обнаружили сверток с наркотическим веществом. ДПС остановило машину для проверки документов, ..

В деревне Чкалово городского округа Люберцы полицейские поймали молодого человека, при котором обнаружили сверток с наркотическим веществом. ДПС остановило машину для проверки документов, но 24-летний водитель сильно нервничал и вел себя странно. По данным интернет-издания , во время досмотра в машине нашли около килограмма мефедрона.После этого полиция провела обыск в квартире подозреваемого. Во время него правоохранители нашли и изъяли упаковку для наркотических веществ, весы и пакеты. Как сообщают , против молодого человека возбуждено уголовное дело.