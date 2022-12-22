Начались съемки комедийно-полицейского сериала Выжить любой ценой, который весной будущего года эксклюзивно покажет Wink (цифровой видеосервис Ростелекома). Зрители при виде запущенного мужичка на экране удивятся – так преобразился красавец Яглыч.

Началисьсъемки комедийно-полицейского сериала "Выжить любой ценой", которыйвесной будущего года эксклюзивно покажет Wink (цифровой видеосервис"Ростелекома"). Зрители при виде запущенного мужичка на экране удивятся – так преобразился красавец Яглыч.Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости.Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора."Будемудивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которомупублика будет верить", — лаконично описывает Яглыч своего Бориса в фильме режиссера Михаила Полякова. В первыесъемочные дни красавца-актера на площадке не узнать: у него окладистая и неопрятнаяборода и в целом вид человека, который явно запустил свою жизнь. Но этирадикальные перемены в образе — работа профессиональных гримеров — нужны длятого, чтобы показать яркую трансформацию персонажа в будущем.