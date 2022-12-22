Всё дело в сломанном мосту, жалуются местные жители деревни Недюрево. Прокуратура выяснила, что МП «Полигон» Киржачского района, выполняя работы по восстановлению моста, разместило в районе

Всё дело в сломанном мосту, жалуются местные жители деревни Недюрево. Прокуратура выяснила, что МП «Полигон» Киржачского района, выполняя работы по восстановлению моста, разместило в районе перехода через реку песок, бетон и лом черных металлов, являющиеся отходами 5 класса опасности. Из-за этого жители деревни не могли на машине проехать домой. Суд назначил директору предприятия наказание в