Ведомство подвело неутешительные итоги ремонта объекта.

Прокуратура оштрафовала главу МУПа за свалку металлолома у моста в Недюрево. Ведомство подвело неутешительные итоги ремонта объекта.После публикаций в СМИ прокуроры заинтересовались результатами работы МП «Полигон» Киржачского района. Ремонтируя мост, предприятие складировало в прибрежной полосе и в русле реки бой бетона и лом чёрных металлов, являющиеся отходами пятого класса опасности. За несоблюдение экологических норм директор организации получил несколько штрафов.Кроме того, не устранены выбоины и ухабы, затрудняющие движение машин, а также трещины в опоре сооружения, которые создают опасность для проезжающего транспорта. Чиновникам внесены представления об устранении нарушений.