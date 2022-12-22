Прокурор примет жалобы жителей Владимирской области на электроснабжение Сегодня областная...

Прокурор примет жалобы жителей Владимирской области на электроснабжениеСегодня областная прокуратура будет принимать жалобы на электроснабжение. С девяти утра начнет работу специальная горячая линия.Ее номер на ваших экранах. Будут рассмотрены вопросы, связанные с перебоями в подаче электричества или несоответствием напряжения в сети. На связи с жителями региона будет старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства - Александр Одинцов. Звонки принимаются до шести вечера.