Россия-матушка отпустила Примадонну в свободное плавание. Алла Пугачева бросила соотечественников – решила отдыхать не в Сочи, а в Израиле. Но это не повод грустить. Ее песни в плейлисте можно заменить шедеврами других талантливых женщин, которые ничем не хуже.

Россия-матушкаотпустила Примадонну в свободное плавание. Алла Пугачева бросила соотечественников – решила отдыхать не в Сочи, а в Израиле. Но это не повод грустить. Еепесни в плейлисте можно заменить шедеврами других талантливых женщин, которые ничемне хуже.Анна Герман"Дурманом сладким веяло, когда цвели сады…" — многиесоветские люди помнят эти слова и могут их пропеть. В репертуар сладкоголосой АнныГерман вошли душевные лиричные песни, которые были актуальны полвека назад и неменее актуальны сейчас. Алла Пугачева нервно курит в сторонке.Майя Кристалинская"Опустела без тебя земля", — это мог бы бытьлозунг с плаката у замка в деревне Грязи. Однако судьба распорядилась болеерационально: так начинается песня "Нежность" в исполнении легендарнойМайи Кристалинской.Валентина Толкунова"Стою на полустаночке в цветастом полушалочке", — всегоодна фраза способна навеять уйму воспоминаний у человека советской закалки. Нуа пока мы слушаем Валентину Толкунову и представляем, как мимо пролетаютпоезда, где-то одна Алла Пугачева учит иврит.Людмила Зыкина"Ой, снег-снежок, белая метелица…" — если быПримадонна чаще вспоминала строки простой русской песни, то наверняка бы ужаснотосковала по Родине. Только вот незачем вспоминать, и уж тем более петь. Всеравно затмить Людмилу Зыкину Алла Пугачева никогда не сможет.Клавдия Шульженко"На тот большак, на перекресток уже не надобольше мне спешить…" — в некотором роде это иллюстрация к жизни Примадонны,но, в первую очередь, шедевр Клавдии Шульженко. Народная артистка СССР незнала, как на свете без любви прожить. А вот Алла Пугачева пытается, да нетолько без любви, а еще и без родины.