Какие только слухи не ходили вокруг нового брака Евгения Петросяна!

Какие только слухи не ходили вокруг нового брака Евгения Петросяна!После скандального развода с Еленой Степаненко прославленный пожилой комик нашел счастье в новом браке – с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Какие только слухи не ходили о ней, когда об отношениях стало известно публике. Кто-то обвинял ее в меркантильности, а кто-то называл разлучницей. Как бы там ни было, очевидно, что с матерью своего сына Вагана Евгений Петросян светится от счастья.Если не брать в учет всевозможные сплетни, кажется, что в семье юмориста царит гармония. Что уж говорить, артист даже доверил молодой жене свое состояние. Как-то раз Татьяна Брухунова призналась, что у них с мужем общий бюджет, а значит она смогла прибрать к рукам его миллионы.О том, что в новом браке Евгения Петросяна нет места скандалам говорит о то, что рассказывает своим поклонникам его благоверная. Вчера она решила разрешить подписчикам задать ей интересующие вопросы. Один из них касался отношений с мужчиной."Как перестать винить себя в распаде семьи и перестать хотеть вернуться в прошлое", – спросил кто-то из пользователей.Татьяна Брухунова, правда, сбежала прочь от этого вопроса и, извинившись, отправила его автора к профессиональному специалисту. Молодая мама призналась, что у нее нет такого опыта, именно поэтому она не может отвечать на подобное. Очевидно, что супруга Евгения Петросяна не разрушала никаких семей, в том числе и свою, что говорит о гармонии в ее отношениях с комиком.