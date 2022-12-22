У Аллы Пугачевой было все в родной стране, и теперь она все потеряла, уверена Алла Довлатова.

У Аллы Пугачевой было все в родной стране, и теперь она все потеряла, уверена Алла Довлатова.Российская теле– и радиоведущая, актриса Алла Довлатова 32 года работает на радио и знает все про российский шоу-бизнес, в то м числе его темные стороны. В последнее время звезда часто становится героиней громких заголовков, когда комментирует поступки других звезд.На днях Довлатова стала гостьей ютуб-шоу "Алена, блин!" и рассказала о работе и ее подводных камнях. Говоря о ситуации с покинувшими Россию звездами, Довлатова резко высказалась и назвала их однозначно чужаками и врагами. Так как ведущая со многими артистами знакома лично, есть люди, в которых она сильно разочаровалась. Но до последнего Алла Довлатова как актриса искала им оправдание."Я не могу обижаться за то, что они не любят. Я могу обижаться, когда они откровенно поливают грязью. Когда они кладут нам на голову я не знаю что. Вот это конечно неприятно, ну зачем?" – отметила Довлатова.В ходе беседы речь зашла и об Алле Пугачевой. Когда артистка критически высказалась в адрес России и ее граждан, Довлатова разочаровалась в ней. Она написала, что раньше считала Примадонну героиней. "А сейчас она никто", – говорила тогда Алла Довлатова.Ведущая считала, что такой звезды как Пугачева в России еще не родилось. У нее была такая огромная народная любовь, какая была разве что у Пушкина. Но сейчас от этой любви ничего не осталось.