Школа МИР в Доброграде приглашает ребят в зимний предновогодний лагерь На этой неделе в школе...

Школа "МИР" в Доброграде приглашает ребят в зимний предновогодний лагерьНа этой неделе в школе "МИР" в Доброграде начнет работу зимний предновогодний лагерь - для тех, кто уже там учится или хочет поближе познакомиться с жизнью одного из самых продвинутых образовательных пространств региона. Чему учат в школе "МИР" и как ребята совмещают внеклассные активности с основными занятиями, поговорили с заместителем директора по дополнительному образованию Игорем Фокиным.