За 9 месяцев текущего года в суды подано 122 иска на сумму более 100 млн рублей.

Во Владимирской области за коррупцию наказали более 900 человек. По итогам прокурорских проверок уволено пять должностных лиц.За 9 месяцев текущего года в суды подано 122 иска на сумму более 100 млн рублей. При этом всего 35 владимирцев оказались привлечены к административной ответственности. Большая часть нарушителей наказана дисциплинарно. Наверно, пригрозили пальчиком и сказали «Аяй».Интересно, что в Собинском и Селивановском районах коррупция, видимо, повержена. В перечисленных муниципалитетах не зарегистрировано ни одного коррупционного преступления. В Гороховецком, Камешковском, Меленковском, Судогодском и Юрьев-Польском районах – по одному.«Серьезные нарекания вызывают сроки доследственных проверок и расследование уголовных дел, а также своевременность принятия обеспечительных мер по возмещению ущерба», - сетуют прокуроры.Как водится, по итогам совещания, на котором была озвучена вышеуказанная информация, решено усилить работу по всем проблемным направлениям.