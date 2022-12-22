Анна Нетребко боролась с тяжелым недугом.

Анна Нетребко боролась с тяжелым недугом.Народная артистка России Анна Нетребко много лет назад покинула родину. Оперная дива сияла на главных мировых сценах, заработав любовь и признание миллионов. После изменения политической обстановки в мире она максимально дистанцировалась от нашей страны.Конечно, острые и необдуманные заявления никак не спасли оперную певицу от так называемой коллективной ответственности. Некоторые известные учреждения публично разорвали с ней контракты. Впрочем, и на родине не оценили хамского отношения.Анна Нетребко официально лишилась возможности выступать в ряде российских опер. Тем не менее, график звезды оставался довольно плотным, пока ее не разбил тяжелый недуг.Около недели назад оперная дива слегла в одну из клиник Парижа, куда приехала на выступление. Увы, но премьера не состоялась. Врачи, по ее словам, диагностировали перитонит.Анна Нетребко достойно сражалась с болезнью на протяжении шести дней. Медики делали все, что могли, и в итоге спасли пациентку. В больнице звезды не стало, она выписалась и покинула лечебное учреждение.Анна Нетребко рассказала шокированным поклонникам в социальных сетях, что во время лечения не могла ни ходить, ни даже говорить. Подписчики артистки в ответ осыпали ее теплыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления.