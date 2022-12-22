В Челябинске на Комсомольском проспекте прорвало водопроводную трубу, в результате затопило проезжую часть. Экстренные службы чистят ливневки и сгоняют воду с дороги, сообщает . Также ..

В Челябинске на Комсомольском проспекте прорвало водопроводную трубу, в результате затопило проезжую часть. Экстренные службы чистят ливневки и сгоняют воду с дороги, сообщает . Также ведутся работы по ликвидации аварии.Из-за подтопления в троллейбусе, который следовал по Комсомольскому проспекту, произошло замыкание. В транспорте в этот момент находились пассажиры. Водитель обесточил троллейбус, правда, самостоятельно выбраться люди не смогли. По данным , МЧС уже доставило пассажиров в безопасное место.