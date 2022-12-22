Годовая программа фонда капремонта в области выполнена на 93%. В организации подвели предварительные итоги работы за 2022-й. Всего принято 294 дома, а надо до конца года 323. Обновлялась кровля,

Годовая программа фонда капремонта в области выполнена на 93%. В организации подвели предварительные итоги работы за 2022-й. Всего принято 294 дома, а надо до конца года 323. Обновлялась кровля, фасады, внутренние инженерные системы, подвалы. Благодаря участию в программе по энергоэффективному капремонту от федерации в область поступило 128 миллионов рублей. На эти средства обновили 62 дома