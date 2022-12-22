Подозреваемый лишь частично признал свою вину.

В Гусь-Хрустальном городской суд оправдал участника драки, в которой погиб молодой человек.В ночь с 27 на 28 декабря 2021 года в подъезде дома между двумя парнями произошёл конфликт. Один из них нанёс сопернику четыре удара. Впоследствии потерпевший скончался. СУ СК завел уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.«Юноша обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате чего наступила смерть пострадавшего. Подозреваемый лишь частично признал свою вину. Он был уверен, что сверстник не мог скончаться от полученных побоев. В результате присяжные признали вину обвиняемого недоказанной», - рассказали в горсуде.И. Ястребов оправдан. Кто же в итоге виноват в гибели юного гусевчанина? На этот вопрос правосудие пока затрудняется дать ответ.