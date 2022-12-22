32-летнего жителя Гусь-Хрустального нашли мертвым в лесополосе Калининграда, после того как пять дней назад он сбежал из местной БСМП с черепно-мозговой травмой. Об этом со ссылкой на

32-летнего жителя Гусь-Хрустального нашли мертвым в лесополосе Калининграда, после того как пять дней назад он сбежал из местной БСМП с черепно-мозговой травмой. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах рассказали в местном сетевом издании «Клопс». 32-летний мужчина пропал еще 17 декабря. Днем ранее он сильно ударился головой, когда ему стало плохо в