У жителей появилась возможность подключить дома к сетям.

Во Владимире завершены работы по строительству сетей газоснабжения к участкам для многодетных семей в микрорайоне Лунево-Сельцо. У жителей появилась возможность подключить дома к сетям.Как рассказали в горадминистрации, за 38,5 млн рублей построены 16,265 км коммуникаций. Они смогут обеспечить голубым топливом 363 земельных участка.Кроме того, в Юрьевце к участкам для многодетных проложен водопровод, канализация и сети газоснабжения. На эти цели потрачено почти 50 млн рублей.