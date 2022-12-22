Муромская прокуратура нашла в городе на улице Амосова три аварийных здания, представляющих опасность для детей. После обращения суд обязал администрацию округа оградить их. Опасные участки

Муромская прокуратура нашла в городе на улице Амосова три аварийных здания, представляющих опасность для детей. После обращения суд обязал администрацию округа оградить их. Опасные участки расположены рядом со школой №28 и детским садом №94. Никаких заграждений по периметру нет. Несущие конструкции частично отсутствуют или сильно повреждены, плиты накренились, провисают, способствующие их обрушению. На крышах и