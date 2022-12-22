Житель Петушинского района отсудил задолженность по оплате труда у предприятия, на котором работал. Сумма составила 260 тысяч рублей. Работодатель так не хотел расставаться с деньгами, что

Житель Петушинского района отсудил задолженность по оплате труда у предприятия, на котором работал. Сумма составила 260 тысяч рублей. Работодатель так не хотел расставаться с деньгами, что судебным приставам пришлось взыскивать их принудительно. Был арестован земельный участок и восемь производственных и административных зданий, принадлежащих предприятию. В результате задолженность взыскана в полном объеме. Мужчина наконец получил долгожданную