Днем 22 декабря в Селивановском районе Владимирской области на трассе загорелся пассажирский автобус, следовавший из Мурома в Ковров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили

Днем 22 декабря в Селивановском районе Владимирской области на трассе загорелся пассажирский автобус, следовавший из Мурома в Ковров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС. Машина около 14:20 вспыхнула в районе деревни Новый Быт. Приехавшие на вызов пожарные усилиями потушили пламя на площади 12 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал, но