В Собинском районе кассир «Владимиртеплогаз» клала мимо кассы себе в карман оплату за коммунальные услуги. Такие махинации женщина проводила с февраля 2017 по октябрь 2018 года. По итогу

В Собинском районе кассир «Владимиртеплогаз» клала мимо кассы себе в карман оплату за коммунальные услуги. Такие махинации женщина проводила с февраля 2017 по октябрь 2018 года. По итогу накапала кругленькая сумма в 1 516 430 руб. Как установило следствие, чтобы скрыть пропажу средств, обвиняемая вносила в базу данных фиктивные записи о платежах, расчетах пени и