95-я церемония вручения премии пройдет 12 марта 2023 года.

Американская академия киноискусств представила в среду шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Как указывается на сайте академии, в список возможных номинантов на премию в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" вошла американская лента "Навальный" (Navalny, 2022) режиссера Дэниела Роэра.Всего в данной категории из 144 соответствующих критериям отбора документальных фильмов в шорт-лист вошли 15 картин, из которых позднее всего пять будут выдвинуты на премию. В числе претендентов - работы "Все, что дышит" (All That Breathes, 2022) индийца Шаунака Сена, "Потомок" (Descendant, 2022) американки Маргарет Браун, "Вся красота и кровопролитие" (All the Beauty and the Bloodshed, 2022) американки Лоры Пойтрас, "Вулкан любви" (Fire of Love, 2022) Сары Досы, "Движение Джейн" (The Janes, 2022) Тии Лессин и Эммы Пилдс, "Дэвид Боуи: Moonage Daydream" (Moonage Daydream, 2022) Бретта Моргена и ряд других.Шорт-лист претендентов на "Оскар" огласили также в категории "Лучший иностранный фильм", картины российских режиссеров в этом году в ней не представлены. В список вошли 15 фильмов, в том числе "Аргентина" (Argentina, 1985, 2002) режиссера Сантьяго Митре, "Корсаж" (Corsage, 2022) австрийского режиссера Мари Кройцер, "Близко" (Close, 2022) бельгийца Лукаса Донта, "Сент-Омер", (Saint Omer, 2022) француженки Элис Диоп, а также еще ряд картин из Камбоджи, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Республики Корея и Швеции.Кроме того, претенденты на престижную кинопремию представлены в категориях "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и прически", "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты".Ранее пресс-служба Американской академии киноискусств сообщила, что 95-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 12 марта 2023 года. Планируется, что вручение статуэток традиционно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Номинанты на одну из самых престижных наград в кинематографе будут объявлены 24 января.На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, масса - 3,85 кг. В настоящее время премия присуждается в 23 номинациях.