Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- По горячим следам
Обманул пожилых людей и попал под...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- По горячим следам
Обманул пожилых людей и попал под стражу. Подробности задержания телефонного мошенника во Владимире
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Здесь нашли последний покой люди, вошедшие в историю Суздаля. Есть ли шанс на "возрождение" у Златоустовского кладбища?
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