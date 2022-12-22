Смотрите в итоговом выпуске программы «Вести-Владимир»: - Задержали гастролёра Обманул пожилых...

Смотрите в итоговом выпуске программы «Вести-Владимир»:- Задержали гастролёраОбманул пожилых людей и попал под стражу. Подробности задержания телефонного мошенника во Владимире- ЗС ИтогиПоследнее в этом году заседание областных парламентариев. Бюджет на следующий год и аварийные отключения света.- От Волги до СеныВладимирские автобусы в Париже. Итоги первой пятилетки для собинского завода Волгабас.