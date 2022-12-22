Смотрите в итоговом выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Задержали гастролёра
Обманул пожилых...
Смотрите в итоговом выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Задержали гастролёра
Обманул пожилых людей и попал под стражу. Подробности задержания телефонного мошенника во Владимире
- ЗС Итоги
Последнее в этом году заседание областных парламентариев. Бюджет на следующий год и аварийные отключения света.
- От Волги до Сены
Владимирские автобусы в Париже. Итоги первой пятилетки для собинского завода Волгабас.