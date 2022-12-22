Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Спасти кладбище
Здесь нашли последний покой люди,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Спасти кладбище
Здесь нашли последний покой люди, которые создавали облик Суздаля. Есть ли шанс на "возрождение" у Златоустовского кладбища?
- Новый год с огоньком
Как выбрать пиротехнику, не опасную для жизни? Сотрудники МЧС провели профилактический рейд.
- Для будущих чемпионов
От спортивной гимнастики до бокса. В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.