Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Спасти кладбище Здесь нашли последний покой люди,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Спасти кладбищеЗдесь нашли последний покой люди, которые создавали облик Суздаля. Есть ли шанс на "возрождение" у Златоустовского кладбища?- Новый год с огонькомКак выбрать пиротехнику, не опасную для жизни? Сотрудники МЧС провели профилактический рейд.- Для будущих чемпионовОт спортивной гимнастики до бокса. В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.