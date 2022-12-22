Во Владимире полицейские Александр Копляков задержал подозреваемого в мошенничестве, который работал по схеме «родственник попал в ДТП». По данным УМВД России по Владимирской области,

Во Владимире полицейские Александр Копляков задержал подозреваемого в мошенничестве, который работал по схеме «родственник попал в ДТП». По данным УМВД России по Владимирской области, участковый заметил на улице подозрительного мужчину. Полицейские обратился к нему для проверки документов и уехал в отделение. Там в полицию поступил вызов от 79-летней пенсионерки, которая рассказала, что ее дочь, якобы,