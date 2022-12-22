Фигурант арестован.

Владимирский участковый помог по горячим следам задержать подозреваемого в мошенничестве. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в УМВД по Владимирской области.Офицер МВД Александр Копляков заметил на своём участке подозрительного мужчину. Полицейский проверил документы и отпустил его. А уже через час узнал о произошедшей на его территории афере.На стационарный телефон 79-летней пенсионерки позвонил человек, который рассказал, что её дочь стала виновницей аварии. Для компенсации ущерба потерпевшему он потребовал 100 тысяч рублей. Бабушка передала деньги курьеру. Приметы посыльного совпадали с внешностью встреченного участковым мужчины. Он передал все данные операм. Выяснилось, что на злоумышленнике «висит» ещё два аналогичных эпизода.Объявленного в розыск афериста задержали в Иванове. Им оказался 20-летний москвич. На предприимчивого молодого человека завели уголовное дело. Сейчас ему инкриминируют три случая мошенничества. Проверяется его возможная причастность к другим преступлениям. Парень арестован.