Владимирские спасатели научили студентов и добровольцев оказывать первую медицинскую...

Владимирские спасатели научили студентов и добровольцев оказывать первую медицинскую помощьВладимирские спасатели рассказали добровольцам «Молодёжки Народного фронта», как помочь пострадавшим на пожаре и как действовать, если человек провалился под лед.Обучающую встречу организовало региональное МЧС. Ее участниками стали 84 студента и добровольца из четырех высших и средних учебных заведений города. Время выбрано не случайно - именно в новогодние праздники резко увеличивается количество происшествий. Студентам рассказали не только об алгоритме действий, например, при задымлении, но и познакомили со средствами противопожарной защиты и правилами их применения. Особое внимание уделено безопасному поведению на речном льду.Артём Липатов, замначальника первой пожарно-спасательной части г.Владимира:- В первую очередь, хотелось донести, что такое оказание первой помощи, как она важна на самом деле. И как ее легко проводить. Просто нужно один раз увидеть и уметь ее делать всю жизнь.