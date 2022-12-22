Владимирский АРТ-холл задолжал за электроэнергию почти 500 тысяч рублей. Судебные приставы...

Владимирский "АРТ-холл" задолжал за электроэнергию почти 500 тысяч рублей.Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за электроэнергию более 470 тысяч рублей в адрес поставщика коммунального ресурса.Компании по передаче электроэнергии обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением о возмещении задолженности. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд постановил руководству «АРТ Холла» выплатить коммунальный долг в полном объеме.Поскольку требования исполнительного документа в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав принял меры по обращению взыскания на денежные средства на счетах организации. Одновременно с этим введен запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении земельного участка площадью свыше 11 тысяч кв.м. и здания концертного зала, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.В результате принятых мер, задолженность была погашена в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com/