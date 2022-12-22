Владимирский участковый вычислил курьера телефонных мошенников Подозреваемого в мошенничестве...

Владимирский участковый вычислил курьера телефонных мошенниковПодозреваемого в мошенничестве задержали "по горячим следам". "Родственник попал в ДТП" - по такой схеме действовали преступники. Выйти на слёд гастролёра помог владимирский участковый Антон Копляков. Слово - Марии Платанюк.Интуиция и опыт не подвели владимирского участкового Антона Коплякова.- Здравствуйте! Полиция города Владимира. Участковый Копляков Александр Юрьевич! Можно Ваши документы проверить?После этого эпизода - проверки личности подозрительного незнакомца - прошёл всего час. И вот полицейский уже спешит по одному из адресов. Потерпевшая - 79-летняя жительница областного центра. Пенсионерка лишилась всех своих сбережений.- Мне поступило сообщение из дежурной части, что у вас произошло контактное мошенничество. Так, да?Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- На стационарный телефон ей поступил звонок, якобы от дочери, дочь сказала, что она стала виновницей ДТП и для компенсации ущерба пострадавшему в аварии нужно срочно отдать деньги. Взволнованная бабушка передала свои сбережения - сто тысяч рублей - мужчине-курьеру. Спустя некоторое время пенсионерка перезвонила своей дочери и узнала, что с ней всё в порядке и в ДТП она не попадала.Потерпевшая описала Антону Коплякову приметы курьера. Они совпали с внешностью мужчины, которого ранее в этом районе встретил участковый.- Это он, да, чёрные такие брови...Информацию участковый передал оперативникам. Выяснилось, что ранее курьер уже "развёл" на такую же крупную сумму другую владимирскую пенсионерку. Оставил свой след курьер и в Коврове. Там его жертвой стал пожилой мужчина. Люди в возрасте - главная мишень преступников такого профиля.- Я очень благодарна нашему участковому, полиции, которые быстро его задержали.Задержали "гастролёра" в Иванове. Им оказался 20-летний житель Москвы. Наличные, которые он выманивал у жертв, злоумышленник переводил другим участникам схемы. Часть оставлял себе.- Ко всем людям, которые хотят повторить мою судьбу и устроиться дропом, курьером, или какое-либо другое криминальное занятие, я хотел бы вас предупредить. Не нужно этого делать! Я тоже думал, что я самый умный. Полиция России работает на очень высоком уровне.Сейчас полицейские проверяют причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям, в том числе за пределами нашего региона.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- Следователями собрана доказательственная база по трём эпизодам противоправной деятельности фигуранта на территории Владимирской области. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские призывают жителей к предельной бдительности. Как правило, перед Новым годом мошенники устраивают предпраздничный "чёс".Мария Платанюк, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы регионального УМВД