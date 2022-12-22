22 декабря глава города Владимира Дмитрий Наумов назначил Владислава Попова заместителем главы горадминистрации по экономическим вопросом, сообщили в пресс-службе мэрии. Экс-чиновник

22 декабря глава города Владимира Дмитрий Наумов назначил Владислава Попова заместителем главы горадминистрации по экономическим вопросом, сообщили в пресс-службе мэрии. Экс-чиновник Белого дома будет отвечать за экономическую политику и курировать сразу несколько направлений работы мэрии: инвестиции, развитие предпринимательства, потребительский рынок услуг, земельные ресурсы, муниципальное имущество, а также МКУ «Управление наружной рекламы и информации». Ранее Владислав