Акция состоится в 11 часов у Дома культуры молодёжи на улице Мира.

Во Владимире 25 декабря состоится новогодний флешмоб «Пожарный Дед Мороз». Акция состоится в 11 часов у Дома культуры молодёжи на улице Мира.У ДК пройдёт танцевальный флешмоб с участием спасателей. На площадке перед учреждением будет организована выставка спецтехники МЧС.Дети и взрослые смогут принять участие в эстафете «Юный пожарный» и соревнованию по перетягиванию пожарного рукава. Рядом разместится фотозона. У желающих будет возможность примерить экипировку пожарного.Каждый ребёнок, сделавший ёлочную игрушку, сможет вместе с Дедом Морозом подняться на вышке и повесить её на ёлку.