Во Владимире проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным. Воспользоваться безбилетным проездом можно...

Во Владимире проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным.Воспользоваться безбилетным проездом можно с 0:30 до 4:30 1 января. Согласование маршрутов с перевозчиками завершается.На Соборной площади с 23:00 31 декабря начнется трансляция эфира Первого канала. Жители и гости города смогут послушать обращение президента и под бой курантов проводить 2022 год.С 1:00 до 3:00 на Соборной будет праздничная дискотека с участием Деда Мороза и Снегурочки.Фото www.pxfuel.com