С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178323 владимирцев.

Во Владимирской области 22 декабря выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Киржачском и Камешковском, по 2 - в Петушинском, Гороховецком и Муромском, по 1 - в Александровском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178323 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49514 заболевших во Владимире, 21074 - в Ковровском районе и 19257 - в округе Муром.