Они жалуются на плохую расчистку дорог.

В Суздальском районе 50 человек оказались отрезанными от цивилизации из-за нерасчищенных дорог к нескольким населённым пунктам. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура.Как рассказали представители ОНФ, первоначально селяне обращались за помощью в администрацию.После снегопадов жители Катраихи, Доржево и Выселок не могли добраться до работы, отвезти детей в школу или детский сад. Сейчас они рискуют остаться без продуктов. В деревнях нет стационарных магазинов. Дома отапливаются баллонным газом, который тоже сейчас невозможно купить.