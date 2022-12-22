Подать заявление можно будет уже в конце декабря через госуслуги. С 9 января заявления родителей начнут принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ.

Во Владимирской области беременные, вставшие на учёт на ранних сроках, и родители детей до 17 лет получат единое пособие. Выплата будет предоставляться семьям, чей доход не достигает прожиточного минимума.От заработка зависит и размер субсидии. Он составит от 50% до 100% отПодать заявление можно будет уже в конце декабря через госуслуги. С 9 января заявления родителей начнут принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ.