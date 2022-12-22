Во Владимирской области чиновник оштрафован за ремонт моста с помощью строительного...

Во Владимирской области чиновник оштрафован за "ремонт" моста с помощью строительного мусора.Прокуратурой Киржачского района установлено, что МП «Полигон» Киржачского района, осуществляя работы по восстановлению моста, разместило в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и частично в русле реки Б. Киржач в районе мостового перехода через водный объект отвалы легкоразмывавемого грунта (песка), а также бой бетона и лом черных металлов, являющиеся отходами 5 класса опасности.Ранее "Вести" не раз сообщали о проблеме с переправой: "Жители деревни Недюрево вынуждены ездить через полуразрушенный мост, "Деревня Недюрево Киржачского района может потерять единственную переправу", "В деревне Недюрево Владимирской области аварийный мост требует срочного ремонта".По итогам проверки директор унитарного муниципального предприятия привлечён к административной ответственности по статям "Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности" и "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления". За это он был оштрафован, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.При этом, установлено, что хотя автомобильное сообщение с населённым пунктом восстановлено, недостатки дорожного полотна на железобетонной конструкции через р. Большой Киржач не устранены. А именно, выбоины, отсутствие ограждения, частичное разрушение конструкции, трещины в её опоре по-прежнему создают опасность для передвижения.Поэтому главе администрации Киржачского района внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Прокуратура проведет контрольный выезд на место после схода снежного покрова.