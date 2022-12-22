Во Владимирской области кассир присвоила 1,5 миллиона рублей от оплаты счетов за...

Во Владимирской области кассир присвоила 1,5 миллиона рублей от оплаты счетов за теплоснабжение.Исполняя обязанности кассира ООО «Владимиртеплогаз» Евдокимова И.Г. с февраля 2017 года по 25 октября 2018 года полученные от ряда физических лиц в качестве платы за услуги отопления и горячего водоснабжения денежные средства на общую сумму 1 516 430 руб. 50 коп. в кассу Собинского участка сбыта ООО «Владимиртеплогаз» не вносила, обратив в свою пользу.При этом, она не раз вносила в систему фиктивные записи о поступлении и удалении платежей, данные расчета пени и рассылки уведомлений о наличии задолженности, в отношении абонентов. В суде она, впрочем, с суммой причиненного ущерба не согласилась, указав, что часть денег по мере возможности вносила в кассу. сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Учтя смягчающее обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие благодарностей и награды Министерства Обороны РФ в виде медали «За трудовую доблесть», Собинский городской суд приговорил ее к сроку 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. С обязательством возместить нанесенный ущерб.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/