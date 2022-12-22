Во Владимирской области кассир присвоила 1,5 миллиона рублей от оплаты счетов за...
Во Владимирской области кассир присвоила 1,5 миллиона рублей от оплаты счетов за теплоснабжение.
Исполняя обязанности кассира ООО «Владимиртеплогаз» Евдокимова И.Г. с февраля 2017 года по 25 октября 2018 года полученные от ряда физических лиц в качестве платы за услуги отопления и горячего водоснабжения денежные средства на общую сумму 1 516 430 руб. 50 коп. в кассу Собинского участка сбыта ООО «Владимиртеплогаз» не вносила, обратив в свою пользу.
При этом, она не раз вносила в систему фиктивные записи о поступлении и удалении платежей, данные расчета пени и рассылки уведомлений о наличии задолженности, в отношении абонентов. В суде она, впрочем, с суммой причиненного ущерба не согласилась, указав, что часть денег по мере возможности вносила в кассу. сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Учтя смягчающее обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие благодарностей и награды Министерства Обороны РФ в виде медали «За трудовую доблесть», Собинский городской суд приговорил ее к сроку 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. С обязательством возместить нанесенный ущерб.
Приговор в законную силу не вступил.
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