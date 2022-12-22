В отрасль вложат 3 млрд рублей.

В 2023 году в электрические сети Владимирской области вложат 3 млрд рублей. Компании планируют реконструировать и построить свыше 800 км коммуникаций и 50 подстанций.В электросетевой комплекс региона входят 30 сетевых организаций, на балансе которых находится более 32 тысяч км ЛЭП и свыше 8 тысяч трансформаторных подстанций. В 2022 году они выполняли 17 инвестпрограмм, на которые выделено 2,9 млрд рублей. Средства потрачены на строительство, реконструкцию и модернизацию линий электропередач. На 1 декабря планы были реализованы на 79%. Оставшиеся мероприятия сетевые организации обещают выполнить до конца года.