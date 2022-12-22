Во Владимирской области на трассе сгорел автобус. О возгорании дороге между селом Ильинское и...

Во Владимирской области на трассе сгорел автобус.О возгорании дороге между селом Ильинское и посёлком Новый Быт в Селивановском районе пассажирского автобуса сообщили в соцсетях очевидцы.В пресс-службе ГУ МВД по Владимирской области "Вестям" уточнили, что ликвидировано возгорание салона автобуса "Ковров - Муром" на площади 12 кв.м.На место происшествия выезжали выезжали 2 единицы техники и 7 человек.Пострадавших нет.Пассажиров в автобусе не было, водитель сумел быстро покинуть транспорт.Причины возгорания устанавливаются.Фото https://www.pxfuel.com/