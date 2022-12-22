Во Владимирской области на трассе сгорел автобус.
О возгорании дороге между селом Ильинское и...
Во Владимирской области на трассе сгорел автобус.
О возгорании дороге между селом Ильинское и посёлком Новый Быт в Селивановском районе пассажирского автобуса сообщили в соцсетях очевидцы.
В пресс-службе ГУ МВД по Владимирской области "Вестям" уточнили, что ликвидировано возгорание салона автобуса "Ковров - Муром" на площади 12 кв.м.
На место происшествия выезжали выезжали 2 единицы техники и 7 человек.
Пострадавших нет.
Пассажиров в автобусе не было, водитель сумел быстро покинуть транспорт.
Причины возгорания устанавливаются.
Фото https://www.pxfuel.com/