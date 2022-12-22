Во Владимирской области не будет судимых таксистов, а пассажирам выплатят компенсации за...

Во Владимирской области не будет судимых таксистов, а пассажирам выплатят компенсации за ДТП.Сегодня Госдумой принят закон о новых правилах работы такси.Законодатели ввели запрет на работу в такси водителям с судимостью, а также тем, кто подвергается уголовному преследованию за убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и других тяжких правонарушений.Кроме того, в такси ход закрыт для имеющих три неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.Зато самозанятым таксистам разрешили работать без создания юрлица или ИП (при налиции допстраховки.Кроме того, в случае ДТП пассажир вправе требовать компенсацию у самозанятого водителя или у владеющей такси организации.Фото https://www.pxfuel.com/