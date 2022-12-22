В Гусь-Хрустальном коллегия присяжных оправдала местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины по неосторожности. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда. Подсудимому выдвигали

В Гусь-Хрустальном коллегия присяжных оправдала местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины по неосторожности. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда. Подсудимому выдвигали обвинения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности. Мужчина свою вину признал частично, так как посчитал, что от нанесенных им 4-х ударов в голову потерпевшему не могла