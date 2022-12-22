Во Владимирской области по требованию прокурора освобождена от должности директор муниципального...

Во Владимирской области по требованию прокурора освобождена от должности директор муниципального предприятияПрокуратурой Камешковского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции.Установлено что в соответствии с распоряжением администрации Камешковского района в должностные обязанности первого заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры входит, среди прочего, курирование работы предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.При этом дочь первого заместителя главы администрации является руководителем предприятия жилищно-коммунального комплекса МУП «ИнТех» города Камешково, которое осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей, забору и распределению воды для питьевых и промышленных нужд, производству и распределению горячей воды.Установленное родство руководителя и подчиненного создает конфликт интересов в деятельности органа местного самоуправления и муниципального предприятия.В нарушение установленных требований, уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит к конфликту интересов, направлено работодателю с нарушением срока.По результатам проверки прокуратурой в адрес главы администрации Камешковского района внесено представление, которое рассмотрено на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, первый заместитель главы администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, а его родственница освобождена от должности руководителя муниципального учреждения.Фото www.pxfuel.com/